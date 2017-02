﻿Bataille gagnée ?

Sommes-nous en passe de sortir du tunnel financier que nous a imposé le marché pétrolier en baisse ? La question mérite d’être posée au regard des premiers résultats du formidable marathon de la diplomatie algérienne pour faire redresser les prix du brut. Qu’on en juge donc.

Le premier mois de l’année 2017, celui qui a vu la mise en place des nouveaux quotas de l’Opep et la hausse des cours de l’or noir, le commerce extérieur reprend des couleurs, et les déficits, abyssaux il y a quelques mois, ont connu une nette réduction, jusqu’à devenir assez supportable, faut-il le souligner. De là à dire que les prévisions positives du gouvernement en matière d’équilibre budgétaire à l’échéance 2019 seront atteintes, il n’y a qu’un pas qu’un expert raisonnable n’hésitera pas à faire, tellement la situation semble prendre le chemin d’une fin de crise qui aura marqué l’imaginaire et le quotidien des citoyens. En fait, ces deux années auront été les plus stressantes de la décennie.

L’opposition, qui s’est accaparée du dossier, a mis tout son poids parlementaire pour chahuter l’action du gouvernement, a tenté, des mois durant, à convaincre les Algériens que le pays était au bord du précipice. Le discours politique catastrophiste sur l’avenir de l’Algérie, a été appuyé par des «analyses» tout aussi pessimistes, annonçant le chaos généralisé.

La campagne a été, faut-il le souligner, tellement finement menée par des officines étrangères que le premier janvier de l’année, pile avec l’entrée en vigueur de l’accord de l’Opep, a connu des troubles sociaux dans quelques villes du pays. Mais la contre-attaque du gouvernement qui a mis en place un plan de rationalisation des dépenses et enclenché le nouveau modèle de croissance a permis d’éloigner le spectre de la dette extérieure et aujourd’hui, les derniers chiffres du commerce extérieur montrent, si besoin, que finalement l’approche n’a pas été mauvaise et qu’il suffit de poursuivre l’effort de diversification de l’économie, la réduction des importations et le développement des exportations hors hydrocarbures, pour qu’on n’est plus besoin d’évoquer la baisse des transferts sociaux.

Par Smaïl Daoudi