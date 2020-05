<span style='text-decoration: underline;'>Pour non respect du confinement</span>:<br><span style='color:red;'>1.087 arrestations et 276 véhicules saisis à Sidi Bel Abbés</span>

Pour non respect du confinement : 1.087 arrestations et 276 véhicules saisis à Sidi Bel Abbés

Depuis l’instauration du confinement partiel à Sidi Bel Abbés, il y a tout juste un mois, soit depuis le 31 mars dernier, la police a procédé à une vaste opération de répression suite à l’inconscience de certains habitants de la wilaya.

Dans ce cadre, la sûreté de SBA enregistre le gel d’activités de 54 taxieurs et 52 autres voitures particulières pour non respect au confinement, plus les 276 véhicules et 34 motos saisis et placés en fourrière. Entre autre, ce sont 1.087 personnes qui ont été arrêtées pour le même motif, à savoir, entrave au confinement.

La police continue à miser sur la sensibilisation et le contrôle régulier au niveau des commerces pour veuiller au respect des règles de sécurité contre la pandémie du coronavirus.

M. Bekkar