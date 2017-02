<span style='text-decoration: underline;'>La liste des bénéficiaires des 700 logements sociaux de Boutlélis fait des mécontents</span>:<br><span style='color:red;'>1.400 recours introduits par des exclus</span>

L’affichage de la liste des bénéficiaires de 700 logements sociaux de Boutlélis, il y a quelques jours, provoque des remous dans cette paisible localité. Des centaines de demandeurs de logements sociaux exclus ne cessent de contester cette liste de bénéficiaires. En quelques jours, seulement, 1.400 recours ont été déposés par des exclus auprès de la commission de wilaya chargée d’étudier les dossiers. Les 700 logements sociaux ont été répartis entre Boutlélis et Haï Naib (445 unités), Bouyakour (50), Bredeah (40), Hai Hachem (30) et les zones éparses(35). Sur ces 700 logements sociaux, une première tranche de 300 unités est prête et seule la wilaya peut déterminer la procédure d’attribution de ces logements en recourant soit au tirage au sort ou à la distribution de décisions de pré-affectations. Le reste du programme est en cours de réalisation à un taux de 70%.

H. Maalem