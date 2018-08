<span style='text-decoration: underline;'>L’hécatombe continue sur les routes </span>:<br><span style='color:red;'>1.512 morts et 8.852 blessés en sept mois</span>

Plus de 1500 personnes ont perdu la vie sur les routes algériennes au cours des sept premiers mois de l’année en cours.

Ce chiffre fourni hier par la Gendarmerie nationale lors d’une conférence tenue hier à Cheraga (Alger), renseigne sur le fait que la circulation automobile demeure l’une des premières causes de mortalité en Algérie.

Un bilan détaillé des accidents de la route enregistrés depuis le début de l’année en cours, a été communiqué hier par le colonel Mouloud Guemat, commandant de la division de la sécurité routière au sein de la Gendarmerie nationale. Le conférencier a fait savoir que du premier janvier 2018 au 31 juillet dernier, l’Algérie a enregistré plus précisément 5.076 accidents de la circulation ayant causé 1.512 morts et 8.852 blessés. Par rapport à la même période de l’année dernière, le nombre d’accidents a connu une baisse de 1.216, outre le nombre de morts a augmenté de 161 cas et celui des blessés de 2.120.

Dans ce sillage, le colonel Mouloud Guemat affirme pour ce qui est des causes de ces drames «qu’environ 90% des accidents de la route enregistrés durant cette période, sont dus au facteur humain, notamment l’excès de vitesse, avec un taux avoisinant 22% conjugué au manque de vigilance et aux dépassements dangereux».

Par ailleurs, il a tenu à préciser que les causes essentielles restent le non-respect des règles de conduite à savoir l’excès de vitesse et le non-respect des haltes devant les plaques de signalisation du stop. Ce dernier facteur était à l’origine de 4326 accidents sur les 5.076 accidents. Egalement, les piétons étaient les responsables de 371 accidents, l’état des routes avec 146 accidents. Quant aux 233 autres restants étant dus à des incidents mécaniques comme le «lâchage des freins».

Profitant de cette occasion, le colonel Mouloud Guemat a affirmé qu’il faut multiplier les efforts pour réduire les accidents de la circulation. Le responsable a indiqué toutefois, que «l’hécatombe routière a connu une baisse durant les 7 premiers mois, mais elle demeure importante».

Dans un autre sillage, le colonel Mouloud Guemat a affirmé qu’à l’occasion de l’Aïd El Adha, le groupement régional de la gendarmerie nationale d’Alger, tous les moyens matériels et humains sont mobilisés dans les lieux publics et les principaux axes relevant de leur territoire de compétence, en multipliant les points de contrôle et de fouille et en renforçant les patrouilles pédestres et motorisées.

«Les effectifs des patrouilles et des barrages seront renforcés au niveau des autoroutes et des axes principaux et secondaires afin d’assurer la fluidité du trafic routier et une intervention immédiate pour désengorger la route, en cas de nécessité».

Enfin, un appel adressé aux citoyens afin de faire preuve de vigilance et au respect du code de la route qui rappelle que le numéro vert 10-55 est mis à leur disposition 24h/24, outre le site de tariki.dz pour s’informer sur le trafic routier.

Alger: Samir Hamiche