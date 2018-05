<span style='text-decoration: underline;'>Sonatrach </span>:<br><span style='color:red;'>10 000 employés ont quitté la compagnie ces 3 dernières années</span>

La compagnie pétrolière nationale a perdu quelque 10 000 employés en trois ans

C’est ce qu’a annoncé hier à Alger, le PDG de la Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, lors d’une journée parlementaire sur le secteur de l’énergie, organisée au Conseil de la nation.

Diverses raisons étaient à l’origine de ce départ massif d’employés dont une grande partie a bénéficié de retraite anticipée tandis que d’autres employés cherchent des postes plus avantageux auprès des multinationales, a fait savoir le premier responsable du groupe. En réponse à une question des sénateurs suite à la présentation d’une conférence sur la transition énergétique et la diversification économique tenue aujourd’hui au Conseil de la Nation, Ould Kaddour a regretté le départ de 10 000 employées de la société au cours des deux à trois dernières années. Une situation que la Sonatrach n’a pas de solution, «je ne sais pas comment les faire revenir» a indiqué le conférencier qui évoque l’absence de moyens financiers pour donner des salaires équivalents à ceux qui sont offerts par les compagnies étrangères. Ould Kaddour n’a trouvé que l’aspect psychologique pour essayer de convaincre les salariés de rester» il faut bien communiquer avec eux» a-t-il présenté comme solution. Cette fuite des ressources humaines que connaît la Sonatrach, n’est pas due uniquement à des raisons financières; selon Ould Kaddour, les affaires de corruption et les affaires en justice auxquelles la compagnie a du faire durant ces dernières années, ont influencé largement sur la volonté des cadres à travailler pour la Sonatrach. Dans ce sens, il a indiqué que les recensables ou les travailleurs ne «se sentent pas en sécurité» car, tout simplement, «ils ont peur de se retrouver face à la justice» du coup, ils «ne peuvent même pas prendre de décision a-t-il ajouté. Dans ce sens, il a fait appel aux sénateurs afin de contribuer à réhabiliter l’image de la compagnie chez les employés et d’établir la confiance entre la société et les travailleurs. Son appel s’est élargi aussi pour demander un soutien afin d’établir le volet économique de l’entreprise et bannir son volet bureaucratique.

S’exprimant, sur la part des wilayas de sud de pays dans le recrutement dans la Sonatrach, Oul Kaddour a souligné que cette région «bénéficie toujours des avantages dans le recrutement». Cependant, il a souhaité à ce que les «jeunes de la région du sud se forment davantage dans le secteur mécanique et utilisation des machines», afin de pouvoir intégrer facilement la Sonatrach.

Alger: Samir Hamiche