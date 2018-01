<span style='text-decoration: underline;'>Transports et travaux publics</span>:<br><span style='color:red;'>10.000 milliards DA d’investissements réalisés depuis 1999</span>

Le volume des investissements réalisés dans les secteurs du transports et des travaux publics depuis 1999 s’elève à 10.000 milliards DA, a indiqué, lundi à Alger, le ministre des Transports et des travaux publics, Abdelghani Zaalane.

Ce volume traduit la volonté politique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a misé sur des projets de transport et des travaux publics «très couteux», a déclaré M. Zaalane devant la Commission de l’équipement et du développement local du Conseil de la Nation.

Estimant que ces projets, dont le rendement n’apparait pas toujours à court terme, permettent de préserver la sécurité et l’indépendance du pays, de renforcer ses capacités et de réunir les conditions nécessaires à la dynamique des autres secteurs, M. Zaalane a souligné, à ce propos, l’importance des infrastructures de base dans le développement économique.

Le ministre a mis en avant l’entreprise pas facile que représentent la modernisation des ports et des aéroports, l’acquisition de trains et de pièces de rechange, la réalisation de l’autoroute est-ouest et ses les pénétrantes, la route Nord-sud et la mise en place d’un programme de sécurisation des frontières terrestre dans le sud sur 16.500 km.