<span style='text-decoration: underline;'>Attaque et vol des fonds du groupe de presse « Ouest Tribune »</span>:<br><span style='color:red;'>10 ans de réclusion contre l’un des mis en cause</span>

Attaque et vol des fonds du groupe de presse « Ouest Tribune » : 10 ans de réclusion contre l’un des mis en cause

Hier, un des mis en cause dans l’affaire de l’attaque des fonds du groupe de presse « Ouest Tribune », en l’occurrence le dénommé B.MA., a comparu devant le tribunal criminel de première instance. Ce dernier étant en fuite a été arrêté, voilà prés de deux années.

Un premier procès avait été tenu en 2017 avant d’être reporté en raison de l’absence de la défense. Jugé hier, il a été condamné par cette instance judicaire, à dix ans de réclusion alors que le représentant du ministère public a requis à son encontre, vingt années de réclusion.

Une véritable affaire de gangsters que celle dont a été victime le groupe de presse « Ouest Tribune », en date du 6 juin 2011. Le chauffeur de cette entreprise qui venait de retirer des fonds de la banque BDL, sise à « Miramar », sera attaqué par des malfaiteurs au moment où il s’apprêtait à garer sa voiture devant le siège d’Ouest Tribune, sis au niveau de la cité djamel Eddine. Ces derniers portant des armes blanches lui arracheront la sacoche contenant l’argent. Alors qu’il se trouvait dans son bureau, le Directeur Genéral du journal n’hésitera pas un moment à poursuivre les malfaiteurs avec son propre véhicule, même s’il ne pourra pas les arrêter, car il avait été menacé avec un fusil au moment de la course poursuite. Cependant, il a eu le réflexe de mémoriser le numéro d’immatriculation de la 405, à bord de laquelle se trouvaient les voleurs. C’est de là que débuteront les investigations.

En effet, l’enquête commencera par interpeller le propriétaire de la 405, en l’occurrence une femme. Interrogée, elle ne niera pas être la propriétaire du véhicule, ajoutant que d’habitude c’est son époux et son fils qui l’utilisait. « Mais ce jour là, expliquera-telle, elle était stationnée devant la maison », affirmant qu’il n’y avait qu’une seule clef. Interrogé, l’époux dira ignorer tout de cette affaire. Quant au fils recherché par la police pour un autre grief, il demeurera en fuite. Toujours selon l’enquête en cours, le trio ayant commis ce forfait venait de louer un appartement.

C’est à ce niveau que furent dirigées les investigations et au moment de leur interpellation, ces derniers prendront la fuite. Une fuite explosive, puisque l’un d’eux n’hésitera pas à investir une maison, en sautant par la terrasse et en prenant un enfant en otage, lui mettant un couteau sous la gorge, et cela, sous le regard impuissant de sa mère qui, malgré tout, vaincra sa peur et délivrera son fils des mains de ce ravisseur. Une fois arrêtés, les trois prévenus feront des déclarations contradictoires.

Chacun essayera de se disculper, tout en niant les faits. Mais la petite amie de l’un des prévenus fera des déclarations qui enfonceront les mis en cause. D’un autre côté, la perquisition opérée au niveau de l’appartement loué et qui faisait office de planque aux mis en cause, a permis la saisie d’armes blanches, un fusil de chasse, des bombes lacrymogènes, ainsi que la sacoche ayant contenu l’argent volé. Les trois premiers mis en cause ont déjà été jugés et condamnés à dix et treize ans de réclusion. Appelé hier à la barre du tribunal criminel, le mis en cause, B.M.A, niera d’un bloc les accusations retenus contre lui, alors que l’enquête avait déterminé que ce vol avait été préparé à l’avance.

En effet, l’analyse des caméras qui se trouvent au niveau de la banque démontre que l’un des mis en cause y est entré plus d’une fois et qu’il avait passé plusieurs coups de fil après que le chauffeur ait pris l’argent. Fort probablement qu’il devait alerter ses complices. La défense du prévenu tentera, tant bien que mal, de plaider le non culpabilité de son mandant, expliquant qu’aucune preuve tangible n’a été retenue contre son mandant.

F.Abdelkrim