<span style='text-decoration: underline;'>Il assurait la ligne Alger-Tébessa </span>:<br><span style='color:red;'>10 blessés dans le renversement d’un bus de voyageurs</span>

Dix (10) personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi soir, à la localité d’Ain Nahas, dans la commune d’El Khroub (Constantine), ont indiqué les services de la protection civile. Selon la même source, l’accident s’est produit sur un tronçon de la route nationale, RN 3, à proximité de l’échangeur Ain Nahas-El khroub, lorsqu’un bus de transport de voyageurs assurant la ligne Alger-Tébessa a dévié et s’est renversé. Les sapeurs-pompiers de l’unité principale d’Ali Mendjeli et celle secondaire Guettouche Djemai, de la commune d’El Khroub sont intervenus, dès l’alerte donnée, pour secourir les victimes, dans une opération supervisée par le directeur local des services de la protection civile, a-t-on détaillé. Les personnes blessées ont été évacuées vers l’hôpital Mohamed-Boudiaf de la commune d’El Khroub a encore ajouté la même source concluant qu’une enquête a été ouverte pour déterminer avec exactitude les causes de cet accident.