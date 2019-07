<span style='text-decoration: underline;'>Relizane </span>:<br><span style='color:red;'>10 blessés dans un accident de la circulation à Sidi Khettab</span>

Dix personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu jeudi après midi sur le territoire de la commune de Sidi Khettab (20 km à l?est de Relizane), a-t-on appris du chargé d’information de services de la protection civile de la wilaya. Le lieutenant Abbes Khamallah a indiqué que l’accident s’est produit aux environs de14 heures 25 jeudi après-midi au niveau du chemin de wilaya (CW 13) dans son tronçon reliant les communes de Sidi Khettab et Belassel suite à une collision entre deux véhicules touristiques. L’accident a fait 10 blessés âgées de 1 à 50 ans à des degrés différents de gravité qui on reçu les premiers soins par les agents de la protection civile et leur transfert vers l’EPH «Mohamed Boudiaf» de Relizane. Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur l’accident.