<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>10 blessés suite au renversement d’un bus à Zighoud Youcef </span>

Un bus de transport de voyageurs s’est renversé, lundi, aux environs de 16h00 sur le chemin de wilaya N3, reliant la commune de Didouche Mourad à celle de Zighoud Youcef (au nord Est de Constantine), causant des blessures à 10 passagers (8 hommes et 2 femmes), a-t-on appris des services de la Protection civile.

«Un bus de transport de voyageurs desservant la ligne El Harrouch (Skikda)-Constantine, a dérapé avant de se renverser aux environs de 16h10, sur le chemin de wilaya N3 entre les communes de Didouche Mourad et Zighoud Youcef, indique le communiqué de la protection civile. L’accident a fait 10 blessés parmi les voyageurs, selon la même source qui a précisé que le conducteur du bus, coincé à l’intérieur, a été retiré à l’aide d’outils spéciaux. Cinq (5) blessés ont été transférés à l’hôpital de Zighoud Youcef alors que les cinq (5) autres ont été transférés au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis de Constantine, a ajouté la même source. Les services de la Protection civile ont mobilisé quatre (4) ambulances et une vingtaine de pompiers pour prendre en charge les victimes, souligne le communiqué. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.