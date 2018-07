<span style='text-decoration: underline;'>Transport maritime de marchandises</span>:<br><span style='color:red;'>10 demandes pour l’acquisition des agréments</span>

Il était temps d’aller vers un plan national de la logistique, qui prendra en charge toutes les problématiques liées à ce domaine et qui facilitera l’accès des opérateurs algériens vers les marchés de la région et notamment les marchés africains.

C’ est en effet, ce qu’ont indiqué les différents participants à la journée d’information sur la Logistique, organisée par la Commission des transports au sein du Forum des chefs d’entreprises (FCE), hier à l’hôtel El Aurassi à Alger. Pour eux, il est temps de se préparer sérieusement sur le plan logistique pour accompagner l’élan du développement économique du pays à travers une synchronisation des intervenants dans la chaine logistique nationale, qui permet désormais, un traitement électronique des formalités administratives, avec une introduction au Sigad et à travers la mise en place du guichet unique portuaire et aéroportuaire. Les différents intervenants lors de cette journée, ont débattu notamment, sur les faiblesses de la chaine logistique en Algérie et les moyens d’y remédier, en vue d’assurer un meilleur accès des exportations algériennes aux marchés africains.

Intervenant lors de cet événement, le directeur des Transports et des ports au ministère des Travaux publics et des transports, Abdelkrim Rezal, a rappelé l’engagement du Gouvernement dans sa perspective «d’améliorer la chaine logistique dans son ensemble». M. Rezal a estimé en outre, qu’il est temps de passer à un investissement intensif dans le transport maritime de marchandise, et ce, dans l’objectif de combler le déficit que connaissait la flotte maritime algérienne.

Le transport maritime de marchandises intéresse les privés

Il a en outre reconnu l’existence de certains disfonctionnements en matière de logistique notamment. Selon lui, il est temps de dépasser les défaillances qui pèsent sur la compétitivité du commerce algérien au niveau interne.

Le même responsable a rappelé également, les objectifs de son département pour le développement du secteur. «Nous avons enregistré un déficit dans la rentabilité des navires acquis récemment par nos différentes filiales de transport maritime de marchandise» a-t-il reconnu avant de rappeler le programme stratégique d’acquisition de 25 navires par la flotte maritime algérienne. D’ailleurs, elle ne couvre, indique-t-il, que 3% du total du transport maritime de marchandise en Algérie.

Par ailleurs, M. Rezal a indiqué qu’«une dizaine d’opérateurs privés ont déposé leur demande pour l’acquisition des agréments du transport maritime de marchandises», sans préciser la nature des demandeurs. Sur ce sujet, le ministre des Travaux Publics et des Transports Abdelghani Zaalane, avait indiqué au début de l’année en cours, que 9 opérateurs économiques nationaux privés, ont déposé des demandes d’agréments pour intégrer le marché du transport de marchandises par voie aérienne et maritime, dont 4 concernaient la voie maritime.

Par ailleurs, le responsable a estimé que la flotte a enregistré une amélioration de son rendement et de son classement mondial. Elle est classée en 2017, 75ème sur 163 pays à travers le monde. Sur le Continent africain, elle est 8ème et première parmi les pays du Maghreb.

À noter, qu’à la fin de la journée d’information sur la logistique, le président de la Commission transport et logistique du FCE Abdellah Seriai, a annoncé la création de l’Association nationale de logistique, regroupant des opérateurs spécialisés, membres du FCE, mais aussi ouverte à l’ensemble des intervenants de cette activité.

Alger: Noreddine Oumessaoud