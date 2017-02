<span style='text-decoration: underline;'>Une commission d’enquête à Kouchet El Djir</span>:<br><span style='color:red;'>10 familles relogées</span>

Dans un communiqué de la wilaya d’Oran, il a été indiqué que suite au glissement de terrain qui a touché dans la matinée du jeudi 02 février, le quartier de Kouchet El Djir dont ont été victimes plusieurs familles, et qui a causé la mort d’une personne et blessé deux autres.

Dans le but d’anticiper d’autres catastrophes comme celle-ci et éviter de pareils cas, le wali d’Oran Mr Zaalane Abdelghani, a constitué une commission d’enquête présidée par le chef de daïra d’Oran, afin de superviser ce quartier et de recenser toutes les habitations menaçant effondrement. Dans cette commission, le wali, a intégré des représentants des habitants de ce quartier, qui ont été reçus par le wali le dimanche 05 février, afin d’avoir plus de détails sur l’accident qui a eu lieu le jeudi.

Mr Zaalane a affirmé aux représentants du quartier de Kouchet El Djir, «que l’Etat a consacré un programme exceptionnel pour ce quartier de 11.000 logements qui seront réalisés et réceptionnés par étapes». Par mesure d’urgence, le wali a ordonné le relogement des 05 familles dont les logements ont été complètement détruits. En effet, par le travail titanesque de la commission, désignée par le wali au niveau de quartier, il a été décidé de reloger 05 autres familles dont les logements menacent de s’effondrer à tout moment.

A.Yasmine