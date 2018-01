<span style='text-decoration: underline;'>Fêtes de fin d’année </span>:<br><span style='color:red;'>10 morts dans des accidents de la route</span>

Durant la soirée du réveillon près d’une dizaine de morts ont été enregistré sur nos routes, selon un bilan établi, hier, par les services de la protection civile.

Les services de la Protection civile n’ont pas chômé au cours de la nuit du 31 décembre au 1er janvier. En effet plusieurs interventions ont été enregistrées à travers le territoire national. Des accidents de tous types ont mobilisé les équipes de la protection civile, que ce soit sur les routes avec des accidents mortels, ou à cause d’accidents domestiques. Il a été même enregistré des incendies ainsi que des évacuations sanitaires tout au long de cette dernière journée de 2017 et jusqu’au premières heures de 2018.

Au total, les éléments de la PC ont effectué 1901 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité… etc. On déplore à cette occasion 10 décès et 17 blessés causés par plusieurs accidents de la circulation, selon de la cellule de communication de la DGPC. Les bilans le plus lourds ont été enregistrés au niveau de trois wilayas à savoir M’Sila, Ouargla ainsi que Oum el- Bouaghi.

Dans la wilaya de M’sila, deux personnes sont mortes et trois autres blessées, suite à une collision entre un camion semi-remorque et un véhicule léger. A Ouargla, on compte également deux personnes décédées et une autre blessée, suite au renversement d’un véhicule léger, survenue sur le chemin wilaya numéro 33 à la commune et daïra d’El Hadjira. Et enfin, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, la protection civile déplore deux personnes décédées, suite au renversement d’un véhicule léger, survenue à la cité El Hana, commune et daïra d’Ain Melilla.

Les autres interventions n’ont, heureusement, enregistré aucune perte humaine. Il faut dire qu’une vaste campagne de sensibilisation a été lancée ces derniers jours par différents services de sécurité pour attirer l’attention des automobilistes, mais aussi les familles chez eux, pour accorder une grande attention et se prémunir contre tout incident facheux qui viendrait endeuiller cette fin d’année.

Alger: Noreddine Oumessaoud