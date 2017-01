<span style='text-decoration: underline;'>Le gaz continue de faire des victimes</span>:<br><span style='color:red;'>10 personnes décèdent asphyxiées en 48 heures</span>

La vague de froid, qui continue de toucher ces jours-ci plusieurs wilayas du pays, n’a pas cessé d’engendrer des victimes soit à cause des accidents de la routes ou à cause des asphyxies par le monoxyde de carbone qui fait des ravages depuis plus d’une semaine.

D’ailleurs, le bilan des décès ne cesse de s’alourdir. Durant les dernières 48 heures, seulement, le gaz a tué 10 personnes à travers diverses régions du pays, a indiqué hier la Protection civile. «Dix personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone CO², émanant des appareils de chauffage dans plusieurs wilayas du pays, durant les dernières 48 heures», selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile.

Donnant plus de détails sur les régions dans lesquelles les asphyxies ont été enregistrées, le département du colonel Mustapha Lahbiri a indiqué que «Il s’agit de deux personnes asphyxiées à Grarem Gouga (Mila), deux à Settara et Taxena (Jijel), quatre à Sour El Ghozlane (Bouira) et deux autres à Ouled Brahim (M’Sila).

Durant la même période, les unités de la Protection civile ont enregistré 5485 interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité. En outre, quatre personnes ont été tuées et quatre autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus dans différentes régions du pays».

Malgré les campagnes de sensibilisation menées par les services de la Protection civile, le gaz continue de faire des victimes. Ainsi, et vu la vague de froid qui va continuer de toucher le pays durant au moins une semaine, la vigilance est de mise.

D’ailleurs, Météo Algérie a annoncé à travers un bulletin météorologique spécial (BMS) l’arrivée de nouvelles intempéries où des chutes de neiges sont attendues sur les reliefs dépassant les 600 m d’altitude dans les régions Centre et Est du pays.

« L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis, hier, un Bulletin Météo Spécial (BMS) annonçant des pluies assez marquées accompagnées parfois d’orage et de grêle sur les régions de l’Ouest et le Centre-Ouest du pays durant les prochaines heures. L’ONM précise dans le même BMS que les wilayas concernées par cette alerte météo aux fortes averses de pluies sont : Ain Témouchent, Mostaganem, Tissemsilt, Oran, Sidi Bel Abbès, Nord de Tiaret, Mascara, Relizane, Chlef et Ain Defla.

Durant la validité du BMS, à savoir, samedi à 9h jusqu’à demain dimanche à 15 heures, les cumuls estimés atteindront ou dépasseront les 60 mm. A rappeler qu’un précédent BMS annonçant des chutes de neiges sur les reliefs dépassant les 600 m d’altitude dans les régions Centre et Est du pays, est toujours valide depuis vendredi soir 21 heures jusqu’à demain à 12 heures».

Samir Hamiche