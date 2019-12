<span style='text-decoration: underline;'>En plein cœur du boulevard Millenium </span>:<br><span style='color:red;'>10 taudis démolis</span>

Le Boulevard de Millenium à Bir El Djir est connue pour ces résidences immobilières. Des deux côtés du boulevard, un véritable quartier résidentiel s’est créé ces dernières années.

Le wali d’Oran, Abdelkader djellaoui, a eu la désagréable surprise hier lors d’une visite effectuée sur place, de constater que des taudis sont en cours de réalisation non loin du nouveau siège de l’Apw d’Oran dans la cité dite Millenium 2. Il a donné immédiatement l’ordre de démolir ces taudis qui étaient en cours de réalisation. La force publique a aussitôt intervenu et ce sont 10 taudis qui ont été démolis, ce qui pouvait être la naissance d’un véritable bidonville sur place, en silence loin des regards, mais la question qui se pose est, où sont les élus locaux, et comment peut-on réaliser 10 taudis dans un endroit comme Millenium et attendre ensuite une visite surprise du wali pour découvrir la situation. Heureusement que l’intervention rapide du wali d’Oran a été efficace et a permis de démolir ces taudis qui auraient défiguré l’image de ce quartier. Cette opération de démolition démontre encore une fois que les personnes qui réalisent ces taudis ne reculent devant rien.

Des taudis dans le passé, ont été réalisés en plein cœur du domaine forestier à Oran. Des bidonvilles à Oran ont percé à Oran en quelques années en l’absence d’une solution durable. Malgré les milliers de logements distribués, des individus continuent à profiter de la souffrance des citoyens et leur besoin de logement pour commercialiser ces taudis à des prix pouvant atteindre 100 millions de cts.

Au Millenium, des procédures seront engagées contre les individus impliqués dans la réalisation et la commercialisation de ces taudis. Espérons que les sanctions seront sévères pour faire face à ce phénomène qui a transformé Oran en un grand douar.

Fethi mohamed