<span style='text-decoration: underline;'>BLS International inaugure le nouveau centre de demande de Visa pour l’Espagne</span>:<br><span style='color:red;'>100 000 visas accordés aux Algériens en 2017</span>

BLS International a inauguré jeudi passé, son nouveau centre de demande de Visa pour l’Espagne sis à El Biar (Alger). Cette structure qui a été officiellement inaugurée par l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, le directeur général adjoint de BLS international services Ltd, et d’autres hauts fonctionnaires, veillera au traitement plus fluide des différentes demandes pour tous types de visas, y compris les visas touristiques, d’affaires, familiaux ou de transit en Espagne.

Intervenant lors de cette occasion, l’ambassadeur d’Espagne à Alger S.E, Santiago Cabanas Ansorena, a indiqué que «près de 100 000 visas ont été accordés en 2017 et entre 15 à 20% de demandes refusées pour différents motifs». Ainsi, l’Espagne demeure la destination la plus fréquentée par les Algériens. L’intervenant a également signalé que le service consulaire à Alger, aura un nouveau consul même pour quelques mois afin de renforcer toute l’équipe consulaire.

L’ambassadeur a en outre indiqué que les services de visas espagnols gérés par BLS International, vont servir à renforcer les liens entre l’Espagne et l’Algérie. Il a salué l’inclusion de différents services à valeur ajoutée (SVA) par BLS au centre comme le suivi par SMS, la photocopie, le service photographie et les services de livraison de passeport par courrier pour la commodité des demandeurs. «Je suis absolument ravi d’être ici pour pouvoir assister à cette inauguration officielle du nouveau siège BLS à Alger. Je tiens à féliciter le directeur de BLS pour son effort et pour les nouveaux services qui sont offerts ici dans ce nouveau centre. Je tiens aussi, à féliciter le grand travail du consulat général d’Alger et d’Oran, puisque ils font un énorme travail tous les jours, pour essayer d’atteindre les besoins des citoyens algériens qui veulent visiter l’Espagne pour de différentes raisons» a-t-il dit. «Je suis convaincu que ce nouveau siège va permettre d’offrir un meilleur service à tous les Algériens et ressortissants étrangers qui veulent se rendre en Espagne et cela voudra dire qu’on va renforcer les liens entre l’Espagne et l’Algérie dans tous les domaines», dira Santiago Cabanas Ansorena.

Pour sa part, le Directeur de BLS International au niveau de la Zone Moyen Orient et Afrique du Nord Shikhar Aggarwal, a indiqué que «jusqu’au mois de novembre 2017, nous avons traité plusieurs milliers de demandes de visas».

«Nous sommes toujours en quête de l’amélioration à travers l’innovation de la technologie en matière d’expérience d’utilisateurs. Nous sommes présents dans 5 Continents et c’est un privilège pour nous d’être en Algérie. Une capacité de traitement de demandes de visa de 300 par jour et 150 000 par an», précisera le sous-traitant. À noter, que BLS International est présent dans plus de 61 pays et fournit des services à travers 2.325 bureaux dans le monde. BLS est, également, un fournisseur de services agréé pour l’attestation de documents par le ministère des Affaires étrangères de l’Inde.

À l’échelle internationale, BLS International sert les gouvernements clients via des centres de demande de visa et de passeport en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

Alger: Noreddine Oumessaoud