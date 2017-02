<span style='text-decoration: underline;'>Deux narcotrafiquants sous les verrous</span>:<br><span style='color:red;'>100 kg de kif saisis</span>

© OT / Lazreg





Les services de la sûreté de daïra de Boutlélis, en partenariat avec la brigade mobile de la police judiciaire, ont réussi une saisie, d’un quintal de kif traité à Bab Ezzouar, dans la capitale, suite à une extension de compétence, ordonnée par le tribunal d’Es Senia. Deux narcotrafiquants ont été appréhendés par les policiers. Cette saisie a été possible, suite aux investigations enclenchées, en janvier dernier, après la saisie de trois quintaux de kif traité à Boutlélis. Après plusieurs jours de recherches, les enquêteurs ont arrêté les trafiquants en flagrant délit, alors qu’ils essayaient de commercialiser les produits prohibés. Une somme d’argent de 120 millions de centimes et quatre appareils cellulaires, ont été aussi récupérés par les policiers. Il est à rappeler, que les services de police de la daïra de Boutlélis, avaient saisi en janvier, trois quintaux de kif traité, à bord d’un véhicule en provenance de Tlemcen. Les membres du réseau criminel activaient entre Maghnia, Oran, Alger, Ouargla et l’étranger. Les mis en cause étaient surveillés depuis près de deux mois, par les services de police.

H. Maalem