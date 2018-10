<span style='text-decoration: underline;'>Partenariat </span>:<br><span style='color:red;'>1000 sociétés turques activent en Algérie</span>

Les relations économiques entre l’Algérie et la Turquie enregistrent, depuis ces dernières années, une dynamique particulière à travers des partenariats industriels multisectoriels et un renforcement des échanges commerciaux.

Ainsi, l’ambassadeur de la Turquie en Algérie, Mehmet Poroy, a indiqué hier lors de son passage au Forum du quotidien El Wassat à Alger, que son pays prévoit de doubler ces investissements en Algérie afin de confirmer leur place de leaders. Selon lui, les investissements turques en Algérie se multiplient et gardent toujours la première place, avec plus de 1000 sociétés qui exercent dans différents domaines. Le diplomate a rappelé que les échangent ont atteint aujourd’hui 3,5 milliards de dollars mais ce chiffre est appelé à «se multiplies pour atteindre les 8 milliards dans le moyen terme ». « La Turquie mise beaucoup sur le marché algérien dont la preuve est la qualité des entreprises turques qui exercent en Algérie qui sont de renommée mondiale », a-t-il avancé avant d’ajouter « ces entreprises sont dans différents domaines, à savoir l’agro-alimentaire et textiles ainsi que les pharmaceutiques, mais le domaine phare est celui de la réalisation des infrastructures ». Il rappellera à cet effet, que les entreprises turques ont réalisé plusieurs projets importants dans différentes régions de pays, comme à Tizi-Ouzou, Tlemcen et autres régions de pays.

Sur ce niveau d’échange, rappelons-le, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel avait indiqué en février passé à l’occasion de sa rencontre avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, en Turquie que « l’Algérie est le premier partenaire africain de la Turquie et les échanges entre les deux pays s’élèvent à 3,5 milliards de dollars ». Il avait indiqué, dans ce cadre, que 796 entreprises turques employant plus de 28.000 personnes, sont présentes en Algérie. En matière d’investissements enregistrés en 2017 auprès de l’Agence nationale du développement de l’investissement (ANDI), la Turquie, notons-le, a occupé la première place des investissements mixtes en terme de nombre et de montant de projets avec plus de 20 projets d’investissements d’un montant global de plus de 200 milliards de DA devant générer près de 6.000 emplois.

A rappeler que l’Algérie et la Turquie avaient signé, en mois de février passé, sept accords de partenariat et de coopération et mémorandums d’entente, à l’occasion de la visite officielle de trois jours qu’avait effectuée en Algérie le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan. Signés en présence du président turc et le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ainsi que de plusieurs ministres des deux pays, ces accords concernent les secteurs des hydrocarbures, l’enseignement supérieur, la diplomatie, la culture, le tourisme et l’agriculture.

Par ailleurs, le diplomate turc a révélé que son pays a enregistré plus de 200 000 touristes algériens durant 2017. Ce qui représente, selon lui, une hausse de 20% par rapport à 2016. Cette tendance haussière est attendue aussi pour cette année. Il dira ainsi, que la qualité et le nombre des installations touristiques dont dispose la Turquie sont les raisons de ce flux des algériens vers son pays.

Alger: Noreddine Oumessaoud