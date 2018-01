<span style='text-decoration: underline;'>Occupation illégale du domaine public</span>:<br><span style='color:red;'>101 panneaux publicitaires recensés</span>

Une vaste opération de contrôle des panneaux publicitaires, installés dans la plus grande anarchie au niveau des espaces urbains de la ville d’Oran, a été enclenchée en début de semaine par l’APC d’Oran, pour démanteler ces surfaces qui ont été installées sur les principales artères et giratoires, sans aucun document, délivré par le service de la Direction de la réglementation de la commune.

Une réunion a regroupé lundi, les deux Vice-présidents MM. Keddar et El-Farouk Omar, en présence du chef de Cabinet M. Bouakel Abbes et du représentant de DRG M. A.Abdelaziz, pour adopter une démarche pragmatique, visant à faire toute la lumière sur ces problèmes qui relèvent de la pratique illégale, dans ce secteur de la publicité, générateur de recettes conséquentes pour renflouer les caisses communales. Selon les responsables concernés, cette opération va déterminer les individus, à l’origine de ces atteintes aux textes et lois en vigueur, pour l’exploitation de l’espace public, en affichant sur les panneaux, les informations requises avec nom et adresse des annonceurs légaux et clandestins.

Dans ce dossier, la même source a indiqué, qu’il a été enregistré pas moins de 101 panneaux érigés sur des sites non autorisés par l’administration communale et sans s’être acquitté des droits de location, soumis d’abord à une convention entre le publiciste et l’APC. «Tous ces panneaux plantés dans la clandestinité qui défigurent l’environnement, seront démolis», ont affirmé les membres de cette commission qui ont indiqué que le service du contentieux de l’APC sera dans l’obligation de recourir à la justice dans certains cas.

Enfin, pour être dans la légalité, la DRG a fixé les sites officiels d’implantation des panneaux sur tout le territoire de la commune d’Oran.

A noter, que cette levée de boucliers a été déclenchée par le maire d’Oran M. Noureddine Boukhatem, qui a déploré cette éclosion subite de panneaux dans des endroits qui n’ont pas été localisés et autorisés par l’administration communale, tels les giratoires devant les jardins d’enfants et surtout le long du boulevard Front de Mer.

Une promenade très prisée par ces sociétés en quête de gains faciles, a fait remarquer le président de l’APC, au cours des débats enregistrés, durant la 1ère session extraordinaire de la semaine écoulée. D’ailleurs, des instructions fermes ont été données par le maire aux délégués des secteurs pour signaler toute incursion sur le domaine public et décourager ces fâcheuses habitudes, adoptées par certains individus qui ont osé enfreindre la loi et les textes du Code communal.

Abdallah.B