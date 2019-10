<span style='text-decoration: underline;'>Pour absence d’hygiène </span>:<br><span style='color:red;'>104 kg de viande saisis à Plateau St Michel</span>

Dans le cadre de la lutte contre les intoxications alimentaires et pour la protection de la santé publique, 104 kg de viande (blanche et rouge) ont été saisis lors d’une opération menée par les services de police et de l’hygiène.

En effet, l’opération a été effectuée dans le secteur urbain Sidi el Bachir (ex- Plateau St-Michel). Des commerces de restauration ont été contrôlés (boucheries, fast -food, et restaurants). Huit locaux ont été sanctionnés pour détention et commercialisation de viande impropre à la consommation. En plus du constat de l’absence totale des conditions d’hygiène et de santé. Des dispositions administratives ont été prises à l’encontre des propriétaires. Ils seront convoqués devant le parquet dans les prochains jours.

Cette opération a été effectuée par les éléments de la police de l’Urbanisme et de la protection de l’environnement de la voie publique , relevant de la sûreté de wilaya , en étroite collaboration avec la direction du commerce et de contrôle de prix DCP , des éléments de la direction de santé DSP , du bureau d’hygiène et de santé de la daïra d’Oran , en présence d’une vétérinaire ainsi qu’un inspecteur du service d’hygiène et d’assainissement de la wilaya.

Fériel.B