<span style='text-decoration: underline;'>Haï Mouloud Feraoun ex-St Pierre</span>:<br><span style='color:red;'>1070 comprimés de psychotropes saisis chez un dealer</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, surtout celle liée au trafic des psychotropes dans le milieu urbain, les éléments de la police de la 17ème sûreté urbaine a réussi ce week-end à mettre la main sur une quantité de stupéfiants estimée à 1070 comprimés de comprimés de psychotropes de plusieurs marques.

En effet, agissant sur des renseignements liés à un individu qui commercialisait des comprimés de psychotropes dans le milieu des jeunes du quartier populaire Mouloud Feraoun , ex- st pierre et ses alentours , une vaste investigation a été menée par les éléments de la police judiciaire de la 17ème sûreté urbaine et qui a conduit à l’identification de ce dealer, âgé de 49 ans.

Munis d’un mandat de perquisition, les éléments ont réussi à saisir dans le domicile du mis en cause 1070 comprimés de psychotropes de différentes marques dont 788 comprimés de marque KIETYL. L’opération a été soldée ainsi par la saisie d’une somme d’argent estimée à 2 millions de centimes, et qui représente les revenus de la vente des psychotropes. Le dealer a été interpellé et mis en garde à vue, en attendant sa présentation devant le parquet aujourd’hui. L’affaire suit son cours.

Fériel.B