<span style='text-decoration: underline;'>Le pèlerinage devra coûter plus cher cette année</span>:<br><span style='color:red;'>11 agences de voyages privées à l’Ouest retenues pour le hadj</span>

L’Office national du hadj et de la Omra (ONHO), a révélé au courant de cette semaine, la liste des agences de voyages publiques et privées qui ont été sélectionnées pour l’organisation de la prochaine saison du hadj 2017 a-t-on appris hier de sources autorisées.

L’Office a désigné au total 38 agences, dont 36 privées et deux agences publiques. Pour la région ouest, onze agences privées ont été sélectionnées, dont cinq dans la seule ville d’Oran et seront chargées d’encadrer les pèlerins en partance de l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella. Les 38 agences seront instruites par l’Office pour assurer des prestations de qualité à nos futurs pèlerins. Les agences de voyages doivent surtout prendre en charge la restauration des hadjis dans les lieux d’hébergement. Les agences de voyages privées doivent respecter le cahier de charges élaboré par les services concernés qui stipule que ces agences sont responsables de leurs clients durant tout le séjour dans les Lieux Saints. Concernant le coût du hadj, le pèlerin devra débourser plus pour accomplir le cinquième pilier de l’Islam en raison de la dépréciation de la monnaie nationale et l’envol des coûts d’hébergement dans les Lieux Saints.

L’année écoulée, le hadj avait coûté 49 millions de cts. Une délégation de l’Office national du hadj et de la Omra devra s’envoler vers les Lieux Saints pour s’enquérir de visu sur les lieux d’hébergement de nos hadjis. Il est à rappeler que le quota des pèlerins algériens qui était ces dernières années de 28.000 devra augmenter à partir de cette saison suite à la décision des autorités saoudiennes de revoir à la hausse les capacités d’accueil des hadjis. Près de 800.000 personnes supplémentaires pourront à travers le monde islamique accomplir le 5ème pilier de l’islam en 2017 ce qui portera le total des pèlerins à 2,6 millions cette année, contre 1,86 million en 2016. Selon les autorités saoudiennes, cette augmentation se fera de manière progressive, chaque année, permettant à chaque pays de revenir au quota qui lui était attribué initialement, voire la révision à la hausse du nombre de ses pèlerins par rapport au nombre d’habitants du pays. Le quota de l’Algérie établi à hauteur de 36.000 hadjis (1.000 pèlerins par un million d’habitants), avait connu une importante réduction en 2013 en vertu de laquelle, 28.000 pèlerins algériens seulement, ont été autorisés à accomplir le 5ème pilier de l’islam.

