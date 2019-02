<span style='text-decoration: underline;'>Commune d’Oran </span>:<br><span style='color:red;'>11 espaces pour les meetings lors de la campagne électorale</span>

Dans le cadre du programme des préparatifs de l’évènement politique important qui est celui de l’élection présidentielle qui se tiendra le 18 avril de l’année courante, les services concernés ont signalé que tous les moyens sont entrepris pour la réussite des différentes étapes pour le bon déroulement du jour « j »tant attendu.

A cet effet, les services de la commune d’Oran ont signalé qu’après la finalisation des étapes de la révision des listes électorales et celle des recours jusqu’au 11 février courant, le nombre des inscrits est de 445160.

Dans le même cadre ,les services de la dite commune consacrent 90 centres de vote et 935 bureaux de vote.Et pour la réussite de cet événement, les services concernés ont consacré au niveau de la commune d’Oran, 11 espaces pour les meetings que vont tenir les représentants des différents partis candidats à l’élection pour faire connaitre leur programme aux citoyens tout au long de la période de la campagne.Les lieux désignés qui vont abriter les différentes activités des partis candidats à l’élection lors de la campagne, sont entre autres, des bibliothèques ,des salles de cinéma et des centres culturels.

Tout au long de cette campagne, les candidats vont animer des rencontres à travers les différents lieux sus cités au niveau de la dite commune, à l’instar des autres communes de wilaya ainsi que par le biais de séances radiophoniques pour essayer de convaincre les citoyens par le biais de nouvelles formules et programmes pour avoir le plus de voix possible lors du jour « J ».Ainsi dés le lancement de cette campagne, c’est la course contre la montre et c’est aux représentants des différents partis candidats de faire de leur mieux pour arriver aux résultats espérés.

Bekhaouda Samira