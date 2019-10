<span style='text-decoration: underline;'>Rond à béton</span>:<br><span style='color:red;'>11 millions de dollars engrangés en une année</span>

Le rond à Béton algérien occupe une place importante dans le marché américain. Après avoir été, des années durant, demandeur du rond à béton notre pays exporte ce matériau de construction à la faveur du marché national. C’est une première grosse exportation opérée dans les annales de la sidérurgie algérienne, l’Algérie vient d’exporter la première cargaison de 30.000 tonnes de cette matière vers le Canada.

«Cet important chargement, qui est le produit du complexe d’aciérie Tosyali de Béthioua, a été transporté par un navire de 200 mètres de long» a-t-on affirmé expliquant que «l’opération se déroule dans de bonnes conditions.

La plus récente opération remonte au mois de décembre de l’année passée, où l’on a exporté 11.000 tonnes de rond à béton produites par ce même complexe vers les USA à partir du port d’Oran. Dans cette nouvelle forme de commercialisation de la production algérienne, l’on a, rappelle t-on, misé que sur ce complexe ayant mis le paquet pour d’autres opérations d’exportation en exportant pas moins de deux cargaisons par mois à partir du port d’Oran.

Spécialisée dans la production sidérurgique, cette entreprise domiciliée dans la localité de Béthioua, Tosyali, a, dans un passé très récent, réussi une autre opération d’exportation de 22.000 tonnes de rond à béton destiné au marché américain très précisément, les Usa. Cette opération est la quatrième exportation de rond à béton produit par ce complexe sidérurgique à destination des Etats-Unis d’Amérique.

Elle a été entamée le 06 août de l’année en cours. Les recettes engrangées à l »’occasion de ces importations sont importantes. Ces exportations ont permis la capitalisation de plus de 11 millions de dollars, réparties entre 13.000 tonnes à destination du port de Houston et 9.000 tonnes vers le port d’Everglades. Tout a commencé en novembre 2018 après que cette usine, Tosyali, a mis le cap vers l’exportation de la première cargaison de 10.000 tonnes de rond à béton vers le port de Houston, dans les Usa. La 2éme est survenue le mois d’avril de l’année en cours où l’on réussi l’exportation d’une quantité de 15.000 tonnes du même type de produit vers la même destination et cela à partir du port de Mostaganem.

La troisième a eu lieu le mois de juin dernier en exportant 15.000 tonnes de rond à béton à destination du port d’Everglades aux Etats-Unis et Sun Juan à Porto Rico. Et ce n’est pas tout. Les responsables commerciaux de cette usine songent d’ores et déjà à varier les perspectives de la dynamique d’exportation de cette société, dont le Canada, ce marché qui vient d’être remporté à la faveur de l’exportation récente de pas moins de 30.000 tonnes de ce matériau tant demandé dans le marché mondial. En exploitation depuis 2013, le complexe sidérurgique de Tosyali est passé par trois phases importantes dans la production totale estimée à 2,6 millions de tonnes en 2018.

Celle-ci est passée 03 millions tonnes durant l’année en cours. Prés de 40 000 employés couvrent le fonctionnement de cette usine, fruit de partenariat algéro-turc, produit essentiellement le rond à béton et le fil de machines. Une importante partie est destinée aux besoins nationaux.

Mohamed Aissaoui