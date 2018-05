<span style='text-decoration: underline;'>Halte aux accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>11 morts et 17 blessés en 2 jours</span>

11 morts et 17 blessés en 2 jours

Les accidents de la circulation routière ne cessent d’accroître otamment durant le mois de Ramadhan.D’ailleurs, selon les déclarations des observateurs, le nombre d’accidents de la route connaît un important bond quantitatif pendant le Ramadhan comparativement aux autres mois de l’année.

’ailleurs, durant les dernières 24 heures, onze personnes ont trouvé la mort et 17 autres ont été blessées dans 8 accidents de la circulation enregistrés et ce, à travers le territoire national, selon un bilan établi samedi par la Protection civile.

L’accident le plus grave, a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec 3 morts et 6 blessés dans une collision entre deux véhicules légers, survenu sur la Route nationale RN 01, au niveau de la commune de Hassi Bahbah, note la même source.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile de la wilaya de Saïda, sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 5 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant d’un chauffe bain à l’intérieur de leur domicile familial, au niveau de la commune de Saïda, selon le même bilan.

A rappeler, que durant de la semaine passée, 31 personnes ont trouvé la mort et 1304 autres ont été blessées dans 1136 accidents de la route. Le nombre le plus élevé de victimes, a été enregistré dans la wilaya d’Aïn Defla avec 4 personnes décédées et 43 autres blessées suite à 32 accidents de la route, précise-t-on de même source.

Le directeur du Centre national de prévention et de sécurité routière, Ahmed Naït El Hocine, avait indiqué auparavant, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, que les accidents de la voie publique ont provoqué durant les mois de Ramadhan, le décès de 400 personnes en 2013, 416 en 2014, 523 en 2015 et 494 en 2016. Ceci, sachant que le nombre de décès ces dernières années, se situe autour de 4000 annuellement (3992 en 2016).

Par ailleurs, les pertes financières liées à ces sinistres, s’élèvent, selon le même responsable, à près de 100 milliards de dinars annuellement. Un chiffre faramineux qui comprend, entre autres, les dédommagements des assurances et les prises en charge médicales.

Alger: Noreddine Oumessaoud