<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la criminalité</span>:<br><span style='color:red;'>11 personnes interpellées dans différentes wilayas du pays </span>

Onze (11) personnes ont été interpellées dans différentes wilayas du pays par les services de la Gendarmerie nationale pour divers délits, notamment trafic de drogue et contrebande, indique mercredi un communiqué de ce corps de sécurité.

Dans la wilaya d’Ouargla, les gendarmes du groupement territorial ont interpellé, lors d’une patrouille exécutée sur la déviation de poids lourd reliant Rouisset à la RN.56, trois (03) personnes âgées entre 18 et 25 ans, à bord d’un véhicule, en possession de 185 grammes de kif traité, 40 comprimés de psychotropes, 4 téléphones portables et la somme de 23.500 DA représentant le revenu de vente la illicite de ces substances.

Lors d’un service de police de la route exécuté sur la RN.118 reliant Tinerkouk à El-Bnoud (El-Bayadh), les gendarmes du groupement territorial d’Adrar ont interpellé un individu âgé de 42 ans transportant à bord d’un véhicule 1.566 bouteilles de boissons alcoolisées destinées à la vente clandestine. Agissant sur renseignements, les gendarmes du groupement territorial d’El-Oued ont interpellé, lors d’une patrouille sur la RN.48 reliant El-Oued à Biskra, un individu âgé de 41 ans transportant à bord d’un camion 9.408 cannettes de bière et 684 bouteilles de liqueur destinées à la vente clandestine.

Les gendarmes du même groupement ont, par la suite, interpellé au centre-ville de Guemar son acolyte âgé de 30 ans qui lui servait d’éclaireur à bord d’un véhicule. Agissant également sur renseignements et en vertu d’un mandat de perquisition, les gendarmes du groupement territorial de Tlemcen ont interpellé un individu âgé de 38 ans et saisi dans son entrepôt 3.661 cartouches de cigarettes, 1.300 sachets de tabac à chiquer et 1.620 pastilles aromatisées pour narguilé destinés à la contrebande.

Dans la wilaya d’El-Tarf, les éléments de la Gendarmerie nationale ont interpellé à hauteur d’un barrage dressé sur la RN.16 reliant El-Tarf à Annaba, une personne âgée de 28 ans, à bord d’un véhicule, en possession de 80 cartouches de calibre 12 détenues illégalement.

Par ailleurs, à Alger, le centre des opérations du groupement territorial de la Gendarmerie nationale a été contacté sur le numéro vert «10-55» par un citoyen signalant que 3 malfaiteurs était en train de voler un camion. Aussitôt alertés, les gendarmes se sont déplacés sur les lieux où ils ont interpellé les mis en cause âgés entre 21 et 25 ans et qui étaient sur le point de quitter les lieux à bord d’un véhicule.