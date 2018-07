<span style='text-decoration: underline;'>Tribunal d’Aïn El Türck : Mis en cause dans une affaire de drogue </span>:<br><span style='color:red;'>11 policiers présentés devant le magistrat instructeur</span>

De sources judiciaires, onze policiers dont un officier et une femme, relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, ont fait l’objet d’une présentation avant-hier, devant le magistrat instructeur près le tribunal d’Aïn El Türck.

Selon ces mêmes sources, l’implication de ces éléments de police, est relative à une affaire de drogue dont serait le cerveau un baron notoirement connu dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès et lequel se serait lié avec la femme policière figurant parmi les 11 prévenus. Le reste des mis en cause, a priori soupçonnés des agissements de leur collègue femme et de profiter de la situation pour en tirer quelques dividendes en nature, seraient accusés de non-dénonciation et de complicité. L’affaire étant entre les mains du magistrat instructeur, elle suit actuellement son cours au niveau du tribunal d’Aïn El Türck.