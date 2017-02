<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>11 quintaux de viande blanche, impropre à la consommation, saisis</span>

Une opération de lutte contre l’abattage clandestin de volailles, jamais réalisée, a eu lieu au chef-lieu de wilaya, par les éléments de la police judiciaire, de la sûreté de wilaya de Tissemsilt, et qui s’est soldée, par une saisie de onze, (11), quintaux de viande blanche, au sein d’un abattoir clandestin de volailles, situé au chef lieu de wilaya. La structure a été qualifiée, de source clandestine importante, d’approvisionnement de certaines boucheries en viande blanche, issue d’abattage clandestin. Les services de police ont aussitôt transféré la marchandise suspecte, au bureau d’hygiène communal, où il sera vite confirmé, le caractère incomestible de la viande blanche saisie. A la suite de quoi, les éléments de la police judiciaire, de la sûreté de wilaya de Tissemsilt, ont dressé un procès-verbal, en vue d’engager une procédure judiciaire, pour commercialisation de viande blanche impropre à la consommation, et absence de conditions d’emballage et de certificats vétérinaires. Par ailleurs, et à l’issue de l’enquête, les volailles saisies ont été incinérées, par les services de l’APC locale, après l’aval du vétérinaire. Pour rappel, les mêmes services ont procédé, dans la première opération, à la saisie de 06 quintaux de viande blanche, impropres à la consommation, dans un garage clandestin, utilisé comme abattoir.

Mohamed Achraf