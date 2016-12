<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>113 incarcérations dans 75 opérations de police en novembre</span>

Le service de la police judiciaire, de la sûreté de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, vient de rendre public son bilan mensuel, concernant ses activités, durant le mois de novembre passé.

La PJ recense donc un total de 400 affaires traitées, ayant impliqué 420 personnes, dont 113 ont été écrouées. Dans le volet des affaires, liées aux délits contre les personnes, la PJ enregistre 133 affaires, avec 148 personnes impliquées, et après avoir été traduites en justice, 31 d’entre elles ont été emprisonnées, alors que les autres ont bénéficié de citations directes. Quant aux affaires des délits contre l’argent et les propriétés, on en cite 185, ayant impliqué 154 individus, dont 29 furent emprisonnés. Ajouter à cela, les 60 affaires de délits contre les biens publics, qui ont impliqué 75 personnes et l’incarcération de 223 d’entre elles. Le même service de la police judiciaire compte aussi, 11 affaires de drogues, une vingtaine de personnes impliquées et 16 dealers mis en prison, plus les onze affaires de mœurs, qui ont résulté 14 incarcérations, parmi les 23 personnes impliquées. La PJ de Sidi Bel-Abbès a réalisé un total de 75 opérations de police, qui ont permis l’étude de cas de 2.321 personnes, dont 74 arrêtées pour être impliquées dans des délits. Il a été procédé à l’incarcération de 21 d’entre elles et l’étude de cas de 1.895 véhicules.

M. Bekkar