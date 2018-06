<span style='text-decoration: underline;'>Centres d’enfouissement technique de la wilaya </span>:<br><span style='color:red;'>119 tonnes de bouteilles de plastiques collectées en 2018</span>

119 tonnes de bouteilles de plastiques (PET), ont été collectées durant le premier semestre de l’année en cours, dans les centres d’enfouissement technique de la wilaya d’Oran, a-t-on appris hier de sources bien informées, à l’EPIC CET Oran, qui appellent les citoyens à participer activement, aux opérations de tri des déchets secs recyclables (plastique, carton, papier, verre, aluminium…).

«Dans une wilaya comme Oran où chaque habitant produit 310.25 kg de déchets par an, il est essentiel de trouver des façons de recycler et réutiliser les produits comme le plastique.

119 tonnes de bouteilles en plastique (PET), ont été collectées durant le premier semestre de l’année 2018 au niveau des centres d’enfouissement technique de la wilaya. Notons, que le plastique met entre 100 et 1000 ans à se dégrader dans la nature. Cela, peut avoir des conséquences sur la faune et la flore. L’EPIC CET Oran, invite tous les citoyens à ramener leurs déchets secs recyclables, (plastique, carton, papier, verre, aluminium…), au niveau du centre urbain de tri sélectif des déchets de M’Dina Djadida».

L’EPIC CET Oran, a étendu au début de cette semaine, le tri des déchets aux communes balnéaires. Des bacs pour les déchets secs recyclables, ont été ainsi installés dans les plages de la Corniche oranaise, pour récupérer les déchets des estivants, notamment le plastique. L’EPIC CET Oran a collecté, rappelle-t-on, durant le seul premier trimestre 2018, plus de 57 tonnes de papier usagé, (57.420 pour être plus exact).

Les volumes des déchets de papiers collectés, a sensiblement progressé depuis début 2017. Selon les statistiques fournies par les mêmes sources, 59.680 tonnes de papiers usagés, ont été collectées en 2017 contre 16.220 tonnes en 2016 et seulement 8.180 tonnes en 2015. L’entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique (EPIC CET) d’Oran, avait conclu un accord en mai dernier, avec la direction locale de l’Education, pour la récupération des cahiers à la fin de l’année scolaire.

Il est question de récupérer les cahiers, directement au niveau des écoles, ce qui pourra représenter un volume très important de papier recyclable. Cette action a par ailleurs, une dimension éducative car, les enfants apprennent par ce genre d’actions, ce qu’est le recyclage et son impact sur l’environnement. Le papier collecté sera revendu à des entreprises spécialisées, dans le recyclage de cette matière qui la désancre et la transforme en pâte. Cette dernière sera, soit reprise par des opérateurs nationaux, soit destinée à l’exportation. L’EPIC CET Oran, est déjà conventionnée avec 54 établissements scolaires dans différentes localités et 26 entreprises économiques pour la récupération de leurs déchets valorisables, comme le papier et le plastique notamment.

H. Maalem