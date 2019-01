<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>12.000 hectares seront cultivés en pomme de terre</span>

Pour la première fois, les services agricoles et des agriculteurs ont convenu à cultiver une grande superficie estimée à 12 000 hectares en pomme de terre à Mostaganem.

C’est une nouvelle stratégie qui permettra de mettre, dans moins de deux mois, une grande quantité de pomme de terre sur le marché. Déjà 8400 hectares ont été cultivés à la mi-mars. La récolte estimée à plus de trois millions de quintaux. Cependant, les pouvoirs publics doivent organiser le marché des légumes et des fruits et mettre en place des circuits de distribution bien contrôlés afin d’écarter les intermédiaires parasitaires et spéculateurs qui font gonfler les prix, tout en créant, de temps à autre, des perturbations. Ces spéculateurs achètent sur pied les récoles. Ainsi, la pomme de terre est vendue avec de la terre et calibrés confondus comme premier choix. Le consommateur pénalisé, n’a aucun choix. D’autres légumes sont vendus avec des tiges longues et de grandes feuilles. Une intervention du Ministère du Commerce est requise pour régler le marché dans des conditions et normes universelles. Tout Etat se doit d’être en mesure de protéger ses citoyens des spéculateurs de tous genres.

Charef.N