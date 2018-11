<span style='text-decoration: underline;'>Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme </span>:<br><span style='color:red;'>12.000 morts sur les routes de l’Algérie d’ici 2021</span>

Une étude réalisée récemment à Oran, a révélé que le chiffre des décès des accidents de la route va enregistrer une augmentation alarmante d’ici 2021.

«Durant les 3 années à venir, ont s’attend et selon l’étude que j’ai menée, le chiffre des victimes des accidents de la route avoisinera les 12.000 au niveau national» dira l’expert en sécurité routière Fethi Mjahed Said. Selon notre interlocuteur, plusieurs raisons vont contribuer à l’augmentation des décès, il s’agit notamment de l’augmentation du parc automobile en Algérie.

Les dernières statistiques font état que ce parc comptait 5.986.181 véhicules à la fin 2016 contre 5.683.156 véhicules à fin 2015, en hausse de 5,33%, correspondant à une augmentation de 303.025 unités entre les deux années. Concernant le nombre de véhicules qui ont été immatriculés et réimmatriculés en 2016, il a atteint 1.856.150 dont 192.171 véhicules neufs, contre 1.505.403 opérations d’immatriculation et de réimmatriculation en 2015, soit une augmentation de 23%. Les véhicules immatriculés portent sur les véhicules neufs ainsi que les véhicules réformés et accidentés qui ont été réintégrés dans le parc national automobile.

Par catégorie, ce sont les véhicules de tourisme qui ont fait l’objet du plus grand nombre d’immatriculation et de réimmatriculation en 2016, avec un nombre de 1.385.275 véhicules, soit 73,17% de la totalité des véhicules immatriculés et réimmatriculés durant la même année. Dans le même cadre, et parmi les signes inquiétants révélés dans l’étude effectuée par Fethi Mjahed Said, figure la «médiocrité dans la formation des conducteurs» parce que dans la majorité des accidents de la route, le facteur humain est la principale cause.

Notons, que l’Algérie enregistre annuellement près de 3500 morts sur les routes. Ce chiffre qui pourra augmenter dans les années à venir jusqu’à 4200 morts selon notre interlocuteur qui signale que le nombre des campagnes de sensibilisation effectuées par les associations impliquées dans la sécurité routière, enregistre une grande baisse ces dernières années. Notons, que 3.639 personnes ont trouvé la mort et 36.287 autres ont été blessées dans 25.038 accidents de la route enregistrés durant l’année 2017. Les statistiques ont fait ressortir qu’environ 96% des accidents de la route enregistrés durant le premier semestre de l’année précédente, sont dus au facteur humain, à savoir l’excès de vitesse avec un taux avoisinant 22% outre le manque de vigilance des conducteurs dans les cités urbaines (13.15%) et les dépassements dangereux (6.37%).

La tranche d’âge 18-29 ans, constitue la tranche des conducteurs les plus impliqués dans les accidents de la circulation. Les conducteurs titulaires de permis de moins de 2 ans, sont impliqués dans 27% des accidents. La valeur des dégâts matériels annuellement, dépasse 100 milliards de DA, selon des statistiques fournies par le laboratoire de transport à l’université de Batna en 2016.

Fethi Mohamed