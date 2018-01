<span style='text-decoration: underline;'>Professeur Messaoud Zitouni</span>:<br><span style='color:red;'>12.000 nouveaux cas de cancer du sein par an</span>

Le coordinateur du plan national de lutte contre le cancer, le professeur Messaoud Zitouni a indiqué, samedi à Oran, que l’Algérie enregistre chaque année 12.000 nouveaux cas de cancer du sein.

Dans une déclaration à la presse en marge des travaux d’un séminaire algéro-français sur le cancer et les maladies gynécologiques et obstétriques, le Pr Zitouni a souligné que «le nombre de personnes atteintes de cette maladie est en évolution sans précédent dans diverses régions du monde représentant la moitié des cas de cancers affectant les femmes et le quart des autres types de cancer chez les deux sexes». A cette occasion, il a valorisé la prise en charge de cette maladie en Algérie, basée surtout sur la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein, ainsi que la maitrise des méthodes de traitement moderne à base de radiothérapie et chirurgie de pointe. «Les statistiques régionales et mondiales ont placé l’Algérie, en 2017, dans le groupe des pays développés dans le domaine de prise en charge du cancer du sein, de même que pour les autres types de cancer, a-t-il a jouté justifiant cela par la volonté politique et la disponibilité de grands moyens dans ce domaine.

Pr Zitouni a aussi mis en valeur l’importance du plan de lutte anti-cancer (2015-2019) du cancer du sein, appelant à davantage d’efforts par différents acteurs afin de promouvoir la prévention et le dépistage précoce de la maladie. Au passage, il a exhorté les femmes âgées de 45 à 65 ans à faire des tests périodiques de mammographie, soulignant que ce cancer, à l’instar des autres cancers, est plus visible en âge avancé que chez les sujets jeunes. Il a également appelé à prendre soin des femmes atteintes de cette maladie sur le plan psychologique et social, ainsi qu’à l’accompagnement par le conjoint dans le cadre de la morale et des principes de l’islam, tout en déplorant les comportements de certains époux qui abandonnent leurs femmes atteintes de cette maladie qui conduit souvent à l’ablation du sein.