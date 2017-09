<span style='text-decoration: underline;'>Hadj </span>:<br><span style='color:red;'>12 cas de mort naturelle enregistrés</span>

12 hadjis algériens ont perdu la vie depuis le début de la saison du hadj. A en croire un bilan présenté hier par le chef du centre des Affaires des pèlerins à la Mecque, la mission algérienne de pèlerinage a enregistré à la Mecque 12 cas de mort naturelle.

La plupart des cas des décès sont liés en premier lieu à l’âge avancé des pèlerins qui n’ont pas pu survivre aux différentes étapes du hadj. Selon Zoheir Boudraa, chef du centre des affaires des pèlerins à la Mecque, 10 cas de mort naturelle (personnes âgées), ont été enregistrés parmi les pèlerins algériens, outre le décès d’un pèlerin algérien faisant partie de la mission marocaine de pèlerinage et celui d’une femme venue durant le mois sacré de Ramadhan, accomplir la Omra.

Les hadjis algériens s’apprêtent à lancer les Jamarate en ce premier jour de Tachriq, après avoir passé la nuit à Mina. Le lancement des Jamarate se poursuivra durant deux jours pour les plus pressés et trois jours pour le reste des hadjis. Il est à signaler, que l’accomplissement du hadj de cette année, a été suivi de près par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Il est notamment question d’assurer des bonnes conditions d’accueil, d’hébergement et du transport des hadjis algériens. Le volet lié à la prise en charge médical n’est aussi négligé par les autorités algériennes.

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs Mohamed Aissa, avait exprimé dimanche dernier, sa satisfaction quant aux efforts consentis par la mission algérienne à la Mecque et pour ses tâches accomplies avec succès durant cette saison du hadj, l’appelant ainsi à poursuivre son devoir dans les Lieux Saints et ce, à deux jours du début des rites du hadj.

A l’issue d’une séance de travail consacrée à la lecture des rapports des chefs de sections de la mission à la Mecque, le ministre a déclaré que «ces rapports attestent parfaitement de la réussite de la saison du hadj, d’autant que chaque hadji est parfaitement pris en charge».

«Nous devons assurer une mobilisation de tous les membres de la mission pour que les hadjis aient un séjour serein et paisible dans les camps de Arafat et Mina» a souligné le ministre qui a évoqué l’utilisation d’un portail électronique par la mission du hadj en vue de s’enquérir de la situation des hadjis dans l’attente de l’utilisation d’autres moyens de communication. D’autre part, M. Aissa a relevé les cas de décès enregistrés chez les hadjis algériens (7 cas dont une femme) en raison des maladies chroniques, affirmant que le nombre de décès était en baisse par rapport aux années précédentes vu la bonne prise en charge des hadjis sur tous les plans. Les services consulaires ont pris toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’enterrement des hadjis décédés et informer leur famille a-t-il dit.

Alger: Samir Hamiche