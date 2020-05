<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>12 malades guéris du Covid-19 quittent les hôpitaux</span>

Douze (12) malades guéris du coronavirus ont quitté les deux établissements publics hospitaliers EPH de Tissemsilt et Theniet El Had, a-t-on appris dimanche du directeur local de la Santé et la Population (DSP).

Une personne issue de Tissemsilt et 11 autres de Theniet El Had ont quitté samedi les deux EPH après que les résultats d’analyses effectués à l’annexe de l’Institut Pasteur d’Oran ont révélé qu’ils étaient complètement rétablis du coronavirus, a indiqué Abdelkrim Benbiya. Les personnes guéries, âgées entre 20 et 83 ans, portent à 28 le nombre total des malades guéris dans la wilaya de Tissemssilt jusqu’à hier samedi, a-t-il précisé, ajoutant que ces cas ont été soumis au protocole thérapeutique à base de chloroquine.