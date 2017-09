<span style='text-decoration: underline;'>Lors d’une opération de curage des avaloirs </span>:<br><span style='color:red;'>12 mètres cubes de déchets enlevés</span>

Une quantité de 12 mètres cubes de déchets solides de différents types a été enlevée lors d’une opération de curage des avaloirs, menée mardi soir par la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR), a-t-on appris mercredi de la chargée de communication de cette structure.

Organisée en préparation de la prochaine saison hivernale, l’opération s’est achevée mercredi permettant de traiter quelque 122 avaloirs sur une distance de 1.930 mètres linéaires au niveau des voies menant au troisième boulevard périphérique, a indiqué Amel Belgour, ajoutant que deux équipes de la SEOR et des moyens matériels importants ont été mobilisés pour cette opération. Les deux équipes ont traité tous les avaloirs se trouvant sur les voies et les pénétrantes menant du rond-point dit de la pépinière vers le rond-point du boulevard du Millénium, le rond-point d’El-Morchid, la cité «HLM» jusqu’à la cité «Djamel» où commence le 3ème boulevard périphérique. «Tous les 122 avaloirs que nous avons traités étaient obstrués par des déblais, des gravats et des déchets provenant de l’abattage de moutons durant l’Aïd El-Adha», a souligné Amel Belgour. Une autre opération est prévue aujourd’hui mercredi à 19 heures et touchera les voies principales de haï El-Yasmine, haï Es-Sabah et la cité «Djamel», a indiqué la même source, ajoutant que d’autres opérations seront organisées durant les prochains jours et ce, jusqu’à mardi prochain. La dernière opération sera consacrée au 3ème boulevard périphérique qui s’étend de la cité «Djamel» au rond-point de hai «Les Amandiers» sur plusieurs kilomètres, a ajouté la même source. La SEOR a voulu organiser une opération citoyenne pour soulager les avaloirs des déchets qui les obstruent, en prévision de l’hiver, même si elle n’est pas concernée par les eaux pluviales, son rôle se limitant à l’AEP et à l’assainissement, a souligné Amel Belgour, ajoutant que la SEOR a tenu à répondre positivement aux directives du ministre des Ressources en eau et celles du wali d’Oran concernant les préparatifs de la saison hivernale.