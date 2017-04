<span style='text-decoration: underline;'>La route fait encore des morts </span>:<br><span style='color:red;'>12 morts et 19 blessés en 24 heures</span>

Douze personnes ont trouvé la mort et 19 autres ont été blessés à travers 12 wilayas du pays ce mardi. En effet, treize accidents de la circulation routière dont huit mortels et cinq corporels, ont été constatés par les unités de la Gendarmerie Nationale à travers douze wilayas du pays. Ils ont engendré le décès de douze 12 personnes, des blessures à dix neuf autres et des dégâts matériels importants à 20 moyens de locomotion impliqués. L’accident le plus grave a été enregistré à 22 heures 30 minutes sur le chemin communal non classé, reliant la RN.47 au village Tassina, au lieu dit Misra, commune de Sidi Amar dans la wilaya d’El Bayadh. En amorçant un virage dangereux à vive allure, le conducteur d’un véhicule, se dirigeant du village Ain-Djedida vers celui de Tassina commune de Sidi Amar, a perdu le contrôle de son moyen de locomotion qui a percuté le parapet d’un pont avant de se renverser. Cet accident a occasionné le décès de trois occupants du véhicule et des blessures diverses à deux autres qui ont été évacués sur l’établissement sanitaire de Boualem où sont également déposés les corps des défunts. Une enquête est ouverte.

Fériel.B