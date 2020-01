<span style='text-decoration: underline;'>Le Président Tebboune a présenté ses condoléances aux familles des victimes</span>:<br><span style='color:red;'>12 morts et 46 blessés dans un accident de la route à El Oued</span>

Douze personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu hier matin sur la RN n 03 reliant les communes d’Astil à El oued et celle d’Oumach de la Wilaya de Biskra.

Un drame national. Les accidents de la circulation ne cessent de provoquer des pertes des vies humaines. Selon le directeur de la Protection civile à El Oued, Ahmed Baoudji, l’accident s’est produit vers 02h00 du matin lorsque deux autocars, desservant les lignes (Ouargla-jijel) et (Sétif-Ouargla) sont entrés en collision, tout en imputant l’accident à «l’excès de vitesse». Le même responsable indique que les corps de victimes ont été transférés à la morgue de l’hôpital d’El M’gheir et les blessés, dont certains se trouvent dans un état grave, ont été évacués vers la même structure. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.

Suite à ce drame national, les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, se sont rendus à la wilaya d’El-Oued. Sur un total de 59 blessés, 38 sont au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) d’El-Meghaier, 11 autres ont été transférés, au vu de la gravité de leur état, aux EPH de Biskra (6) et d’El-Oued (5), tandis que 10 blessés ont quitté l’hôpital d’El-Meghaier après avoir reçu les soins nécessaires, selon la direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’El-Oued. Kamel Beldjoud et Abderrahmane Benbouzid rencontreront, en outre, les familles des douze (12) victimes et des blessés de ce drame routier, issus de différentes régions du pays et qui se sont déplacés sur les lieux pour s’enquérir de l’état de leurs proches.

Les blessés se trouvent actuellement sous observation médicale spécialisée sous la supervision d’un staff composé d’une douzaine praticiens spécialistes (orthopédie et chirurgie générale), d’une quinzaine de généralistes, en plus d’une quarantaine de paramédicaux, selon le DSP d’El-Oued, Abdelkader Laouini. Douze interventions chirurgicales en orthopédie et deux autres en chirurgie générale ont été déjà effectuées au niveau de l’EPH d’El-Meghaier et trois (3) à l’EPH d’El-Oued, a-t-il fait savoir.

L’accident de circulation, une collision entre deux autocars, est survenu dimanche matin sur la RN-3, reliant les communes de Still (El- Oued) et d’Oumach (Biskra), selon la Protection civile.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées par l’accident, et a chargé le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des blessés et porter assistance aux familles des victimes, ont indiqué les services du Premier ministre dans un communiqué.

A rappeler que les services de la Protection civile ont enregistré du 16 au 18 janvier 2020, 13 accidents les plus mortels, ayant causé 12 personnes décédées et 31 autres blessées. En effet, pour l’année dernière, les même services ont enregistré 3.275 personnes qui ont trouvé la mort et 31.010 autres ont été blessées dans 22.507 accidents survenus au niveau national. Comparativement à 2018, une baisse de 2,1% a été enregistrée dans le nombre des accidents, des morts (- 1,06 %), ainsi que dans le nombre des blessés (- 4,79%), a précisé la même source.

