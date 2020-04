<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>12 patients rétablis quittent les hôpitaux</span>

Douze (12) personnes atteintes du Covid 19 ont quitté les établis sements hospitaliers de la wilaya de Mostaganem dans lesquels ils étaient admis après leur rétablissement, a-t-on appris samedi du directeur de wilaya de la Santé et de la Population.

«10 patients ont quitté l’hôpital Ernesto Che Guevara de Mostaganem, un patient l’hôpital Hamadou Houcine de Sidi Ali et un autre l’hôpital Ladjel Belatreche d’Ain Tèdèlès, leur état de santé s’étant nettement améliorée après avoir suivi un traitement à base de chloroquine», a indiqué Khelil Mohamed Toufik. Le responsable a fait savoir que parmi les personnes guéries neuf sont âgées entre 34 et 49 ans, deux de 52 et 63 ans et un de 20 ans, soulignant que les résultats d’analyses de 61 autres cas supposés infectés par le virus se sont révélés «négatifs» et ont tous quitté les établissements hospitaliers . Concernant la situation épidémiologique dans la wilaya de Mostaganem jusqu’à vendredi soir, le DSP a signalé 9 nouveaux cas atteints du virus portant le nombre de cas «positifs» à 46, dont 30 sont sous traitement, déplorant 4 décès du Covid-19.