<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19 </span>:<br><span style='color:red;'>12 personnes guéries à Sidi Bel-Abbès et Tissemsilt </span>

Douze personnes sont guéries du coronavirus à Sidi Bel-Abbès et Tissemsilt, a-t-on appris lundi des services sanitaires des deux wilayas.

Six cas de guérison de femmes atteintes du coronavirus ont été signalés lundi au niveau de l’établissement public hospitalier «Dahmani Simane» de Sidi Bel-Abbès, selon cet établissement sanitaire qui a souligné que les résultats des analyses des six cas sont négatifs à l’issue d’un traitement de 16 jours.

Les cas guéris sont d’une même famille dont la mère, sa fille enceinte de huit mois, sa sœur et trois autres femmes proches, a-t-on fait savoir, signalant qu’elles ont été contaminées lorsqu’elles avaient assisté à des obsèques d’un de leurs proches. Par ailleurs, six personnes ont quitté l’EPH de Theniet El Had (Tissemsilt) lundi après leur rétablissement du coronavirus, selon la direction de la santé et de la population. Ces malades sont guéris selon les résultats des analyses de l’antenne de l’institut Pasteur d’Oran révélés négatifs.

Avec ce nombre de personnes guéries, le nombre total des cas rétablis a atteint, dans la wilaya, 35 âgés entre 20 et 88 ans qui ont été traités au protocole de l’hydroxichloroquine.