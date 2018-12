<span style='text-decoration: underline;'>18ème édition du Salon de l’automobile de l’ouest </span>:<br><span style='color:red;'>120.000 visiteurs attendus</span>

Sous le thème «la production automobile algérienne: diversification et développement», se tiendra à partir du 9 et s’étalera jusqu’au 15 décembre au CCO, la 18ème édition du Salon de l’automobile, cycles et motocycles de l’ouest «Autowest 2018». La production nationale sera à l’honneur dans cette édition, selon le commissaire du Salon Rezzoug Abdelkader qui a organisé hier, une conférence de presse.

«Plus d’une quarantaine de marques automobiles, motos, camions, utilitaires seront présentes dans cette édition, l’offre cette-fois ci, sera variée et diversifiée mieux que les deux dernières éditions du Salon» dira l’interlocuteur. Notons, que les organisateurs de ce Salon, s’attendent à 120.000 visiteurs et verra la présence de grandes marques connues sur le marché algérien notamment Hyundai, Suzuki, Renault, Peugeot, Kia, Baic, Wolswagen etc. Côté motos, on retrouve plusieurs marques comme Cycma, Yamaha, Polini, VMS, Sym. Pour la participation camions, utilitaires et machines, des marques connues seront présentes à ce Salon comme Hyundai Trucks, Kia, Man, Fuso. Le Salon s’étalera sur plus de 12.000m de surfaces d’expositions avec des stands d’expositions en grande majorité personnalisés, avec la présentation des gammes les plus complètes possibles.

La moto, le petit utilitaire, seront aussi présents dans le Salon sans oublier la presse spécialisée et les services liés à l’automobile notamment dans le financement, assurances, délocalisation, lubrifiants et autres services. Plusieurs modèles selon M. Rezzoug, seront présentés lors du Salon notamment le nouveau Sorento du constructeur Kia, la Renault Clio Gt Line de Renault qui sera avec une promotion exceptionnelle de 200.000Da ainsi que le futur pick-up algérien «Oryx» qui est en phase de prototype. Cette année, les organisateurs misent sur les promotions des marques qui sont actuellement assemblées en Algérie, à l’image de la Renault, Volkswagen et Hyundai.

De quoi attirer le grand public qui viendra, non seulement d’Oran mais de toutes les wilayas de l’ouest pour visiter les stands. Du coup, le Salon de l’Automobile de l’Ouest, sera l’occasion, pour présenter les nouveaux modèles assemblés en Algérie.

Fethi Mohamed