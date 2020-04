<span style='text-decoration: underline;'>Un dealer arrêté </span>:<br><span style='color:red;'>120 comprimés de «Prégabaline» saisis à Haï El Yasmine</span>

Un dealer âgé de 22 ans a été interpellé à Haï El Yasmine par les éléments de la police judiciaire de la 22 ème sûreté urbaine à El Hamri, a-t-on appris hier de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran.

Le mis en cause a été appréhendé en possession des psychotropes, ainsi que de morceaux de kif traité et une somme d’argent, représentant les revenus de la vente de la drogue.

En effet, agissant sur des renseignements parvenus aux éléments de la police judiciaire de la 22ème S.Û, faisant état de l’existence d’un dealer âgé d’une vingtaine d’années qui commercialisait des psychotropes au niveau de la cité El Yasmine et environs, une vaste enquête a été ouverte par les éléments de la police et a conduit à l’identification de ce fameux dealer, qui a été interpellé à bord d’une voiture de marque Peugeot 208 au niveau de la cité sus citée. La fouille du véhicule a permis à la saisie de 20 comprimés de psychotropes de marque «Prégabaline», ainsi que de 10 morceaux de kif traité prêts à la consommation. Munis d’un mandat de perquisition délivré par Monsieur le procureur de la république près le tribunal d’Oran, les policiers enquêteurs se sont rendus au domicile du mis en cause où ils ont mis la main sur une autre quantité de psychotropes estimée à 100 comprimés de la même marque. La perquisition a été soldée aussi par la saisie d’une somme d’argent estimée à 14 millions de centimes, qui représentait les revenus de la vente de la drogue. Signalons que ce dealer va être présenté devant le parquet à l’issue de l’enquête préliminaire. Pour rappel, deux autres dealers âgés de 21 et 26 ans ont été arrêtés samedi par les éléments de la police de la 5ème S.Û au niveau du quartier d’El Hamri. Les mis en cause ont été appréhendés en flagrant délit en possession de kif traité et des armes blanches. Il est important de signaler aussi que cette affaire résolue par les éléments de la 22ème S.Û, n’est autre qu’une énième opération menée par la police d’Oran pour arrêter les dealers et saisir les psychotropes, des opérations qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans le milieu urbain, surtout celle liée au trafic et commercialisation illégale du stupéfiants, mais ce n’est qu’une bataille gagnée , car la guerre continue afin de lutter contre ce phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Fériel.B