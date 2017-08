<span style='text-decoration: underline;'>Opération d’inscription à l’Université d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>120 conseillers et informaticiens pour encadrer les nouveaux bacheliers</span>

Dans le cadre des préparatifs et pour le bon déroulement de la rentrée universitaire 2017-2018, les inscriptions ont démarré au niveau de l’université Oran 2.

A cet effet, il a été signalé par lesdits services, que quelque 120 conseillers et informaticiens, sont mobilisés sur les lieux pour chapoter l’opération, à savoir, renseigner, conseiller les nouveaux bacheliers. Ainsi, pour les orienter et mieux, les aider à choisir la filière et la formation voulue, des dépliants d’information sur les facultés et les instituts leur sont distribués, des conférences sont tenues, ainsi que des projections de diapositifs d’information sur l’université, sont diffusés à l’occasion. Une équipe constituée d’enseignants universitaires, de conseillers pédagogiques, de techniciens en informatique, sont sur place, durant toute cette période, pour répondre aux questions des nouveaux bacheliers pour leur donner des explications, les orienter et pour leur faire connaître les branches existantes et le programme des formations, dispensées au niveau des facultés et des instituts de la wilaya d’Oran. Dans le même cadre, il a été signalé, que l’étape suivante étant celle du traitement des fiches de vœux et la phase de délibération des orientations, se déroulera le 11 août. Et au final, les inscriptions définitives se feront du 10 jusqu’au 14 septembre de l’année en cours.

Bekhaouda Samira