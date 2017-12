<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>1200 policiers sécuriseront la fête de fin d’année</span>

Un important dispositif policier sera déployé la soirée du réveillon à travers la wilaya de Tissemsilt, a indiqué hier la cellule de communication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya de Tissemsilt. Le déploiement sécuritaire se traduira par une présence de 1200 policiers dans les principales artères et autres lieux publics à forte présence citoyenne.

Selon le communiqué de la Sûreté de wilaya de Tissemsilt, la présence policière sera notamment visible au niveau des gares routières, stations de bus et taxis, ainsi qu’au niveau des grandes artères à forte concentration citoyenne. Pour la Sûreté nationale, ce plan sécuritaire est mis en place pour «réunir toutes les conditions sécuritaires à même de permettre aux citoyens de passer avec quiétude la fête de fin d’année». Pour la Sûreté de la wilaya de Tissemsilt, des patrouilles pédestres ainsi que de nouveaux points de contrôle renforceront le dispositif sécuritaire habituellement mis en place au niveau de la wilaya. Il est à rappeler, que la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), avait indiqué, il y a quelques jours, qu’«un plan de sécurité national sera mis en place à l’occasion de la fête de fin d’année».

Le plan consiste, explique la même source, en «des mesures préventives à mettre en place au niveau des zones urbaines, notamment aux stations de transports, des axes routiers importants et des lieux publics». Pour le commissaire de police Miloud Tine, chargé de la cellule de communication et des relations publiques à la sûreté de la wilaya de Tissemsilt, «le plan mis en place, consiste en un déploiement renforcé des effectifs d’agents policiers pour prévenir les troubles à l’ordre public et autres débordements traditionnels, constatés à chaque occasion des fêtes de fin d’année qui coïncident aussi avec la période des vacances scolaires». «Une mobilisation optimale de l’ensemble des forces de sécurité est en cours pour prévenir d’éventuelles violences, agressions et vols, estime-t-on à ce titre. Assurer la sécurité des lieux de culte, des places publiques, des lieux de divertissement, des centres commerciaux, des hôtels et des places fréquentées par les citoyens, des stations de transport (gares routières, stations de bus et taxis …) telle est la mission qui sera affectée aux policiers. Renforcement des points de contrôle routier par des moyens techniques et les radars de contrôle de vitesse s’ajoutent au rôle que devront assurer les agents de la DGSN» a-t-il expliqué.

M. Tine Miloud commissaire de police chargé de la cellule de communication et des relations publiques à la sûreté de wilaya de Tissemsilt, a précisé que le général-major Abdelghani Hamel, directeur général de la DGSN, «veille personnellement à la mise en œuvre de ce plan national de sécurité».

Mohamed Achraf