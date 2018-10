<span style='text-decoration: underline;'>Oran et Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>123 harragas interceptés</span>

83 harragas interceptés au large de Mostaganem

Pas moins de 83 can- didats à l’émigration clandestine ont été interceptés jeudi au large de Mostaganem, a-t-on appris du groupement territorial des gardes-côtes. Les unités de plongeurs des gardes-côtes ont mis en échec six tentatives d’émigration clandestine par mer et arrêté 83 personnes dont trois femmes (une enceinte), a-t-on indiqué. Les candidats à l’émigration clandestine ont pris le large à bord d’embarcations à moteurs de plusieurs zones rocheuses proches des plages d’Ouréah (Mazaghran), Stidia, Benabdelmalek Ramdane et Sidi Lakhdar et de zones de la wilaya de Chlef. Les personnes arrêtées ont été acheminées en groupes vers le port commercial de Mostaganem où ils ont reçu les premiers soins à hôpital avancé de la protection civile et au SAMU. Ils seront présentées ultérieurement devant la justice, a-t-on ajouté.