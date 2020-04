<span style='text-decoration: underline;'>Ces véhicules avaient enfreint les horaires du confinement instaurés </span>:<br><span style='color:red;'>123 voitures et 11 motos mises en fourrière par la police</span>

Selon un bilan de la sûreté de wilaya d’Oran, qui entre dans le cadre du confinement partiel instauré afin de faire face à la contamination par le COVID-19, on apprend que 162 véhicules ont été arrêtés et contrôlés. 123 voitures et 11 motos contrôlés circulaient pendant l’horaire de confinement partiel instauré, ils ont été mis en fourrière, et ce, pour non-respect de ces directives.

Sachant que depuis le 5 avril, le nouvel horaire du confinement a été fixé de 15 h à 7 heures du matin, alors que depuis les premiers cas de contamination par ce virus, le principe du confinement partiel avait été instauré au niveau de la wilaya d’Oran en date du 28 mars dernier, ce dernier s’étendait de 19h jusqu’à 7 heures du matin. Cette alternative a été adoptée afin d’éviter une grande circulation et un contact permanent entre les citoyens qui ne fait qu’aggraver la contamination d’une personne à une autre.

Selon ces mêmes sources, on apprendra que les directives instaurées, ont été dans une majorité respectées. Même si on rencontre quelques personnes récalcitrantes, une remise à l’ordre a vite fait de les obliger à respecter les directives en cours. Par ailleurs et afin que les opérations de contrôle soient menées correctement, la wilaya a été divisée en plusieurs agglomérations, facilitant de la sorte, le contrôle des éléments de la sûreté de wilaya d’Oran. A cet effet, deux numéros, le 1548 et le 17, sont mis à la disposition des citoyens, leur permettant ainsi de signaler tout dépassement ou encore pour demander de l’aide.

F.Abdelkrim