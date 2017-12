<span style='text-decoration: underline;'>Hadj 2018</span>:<br><span style='color:red;'>13 agences de voyages privées retenues à l’ouest</span>

L’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO), a annoncé jeudi la liste des agences de voyages publiques et privées qui ont été sélectionnées pour l’organisation de la prochaine saison du hadj 2018 a-t-on appris hier de sources autorisées.

L’ Office a désigné au total, 31 agences dont 29 privées et deux agences publiques. Pour la région ouest, treize agences privées ont été sélectionnées dont six dans la seule ville d’Oran et seront chargés d’encadrer les pèlerins en partance de l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella. Les 31 agences seront instruites par l’Office pour assurer des prestations de qualité à nos futurs pèlerins. Les agences de voyages doivent surtout prendre en charge la restauration des hadjis dans les lieux d’hébergement.

Les agences de voyages privées, doivent respecter le cahier de charges élaboré par les services concernés qui stipule que ces agences sont responsables de leurs clients durant tout le séjour dans les Lieux Saints. Concernant le coût du hadj, le pèlerin devra débourser plus pour accomplir le cinquième pilier de l’Islam en raison de la dépréciation continue de la monnaie nationale, l’envol des coûts d’hébergement dans les Lieux Saints et le projet de révision des prix des billets.

Une délégation de l’Office national du Hadj et de la Omra devra s’envoler vers les Lieux Saints pour s’enquérir de visu sur les lieux d’hébergement de nos hadjis.

Il est à rappeler que le quota des pèlerins algériens qui était ces dernières années de 28.000, a augmenté la saison dernière suite à la décision des autorités saoudiennes de revoir à la hausse les capacités d’accueil des hadjis.