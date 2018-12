<span style='text-decoration: underline;'>Âgés de 19 à 35 ans </span>:<br><span style='color:red;'>13 harragas secourus au large d’Arzew</span>

Treize (13) migrants clandestins et une fillette de 5 ans ont été pris en charge par les services de la protection civile après avoir été interceptés au large d’Arzew (Oran), a-t-on appris vendredi auprès de la cellule de communication de la direction locale de ce corps. La petite fille et les treize migrants âgés de 19 à 35 ans ont été interceptés tôt dans la matinée et ramenés sur la terre ferme par les unités compétentes des garde-côtes, a-t-on indiqué de même source. Six d’entre eux souffrant d’hypothermie ont été évacués vers la polyclinique d’Arzew, tandis que les autres ont été remis aux instances judiciaires compétentes.