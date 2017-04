<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation </span>:<br><span style='color:red;'>13 morts dont un bébé et 82 blessés en 48 heures</span>

Pas moins de 13 personnes ont trouvé la mort et 82 autres ont été blessées durant les dernières 48 heures selon un communiqué de la gendarmerie nationale, rendu public ce mardi.

En effet, durant les journées des 9 et 10 avril, 41 accidents de la circulation routière dont sept mortels et 34 corporels, ont été constatés par les unités de la Gendarmerie Nationale à travers 27 wilayas du pays. Ils ont engendré le décès de 13 personnes, des blessures à 82 autres et des dégâts matériels importants à 72 moyens de locomotion impliqués.

L’accident le plus grave a été celui enregistré sur la RN.01 reliant Djelfa à Ghardaïa, au lieu dit TAHRI Mohamed, circonscription communale de Guettara (Djelfa). Suite à un dépassement dangereux, le conducteur d’un véhicule léger se dirigeant de Hassi-El-Euch vers Hassi-Bahbah, a perdu le contrôle de son moyen de locomotion qui est entré en collision avec un autre véhicule venant en sens inverse. Cet accident a occasionné le décès de trois occupants des deux moyens de transport dont un enfant et des blessures diverses à quatre autres qui ont été évacués sur l’hôpital de Messaad où sont également déposés les corps des défunts.

En outre, un accident grave a été enregistré à 18 heures 30 minutes ce dimanche sur le CW.24 reliant Taguedit dans la wilaya de Bouira, à Sidi-Aïssa, wilaya de M’Sila. Suite à l’éclatement du pneu arrière droit, le conducteur d’un véhicule léger, se dirigeant de Taguedit vers Sidi-Aïssa, a perdu le contrôle de son moyen de locomotion qui s’est immobilisé contre la glissière en béton.

L’accident a occasionné le décès des trois occupants dudit moyen de transport, dont les corps ont été déposés à la morgue de l’hôpital Sidi-Aïssa.

Des enquêtes sont ouvertes par les éléments de la gendarmerie pour déterminer les circonstances de ces drames.