<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>13 morts et 30 blessés en 48 heures</span>

Les accidents de la circulation enregistrés chaque semaine sur les différentes routes du pays continuent de causer morts et blessés. En dépit des mesures prises par les autorités concernées, ce phénomène n’a pas connu un recul, à en croire les chiffres publiés par les services spécialisés.

Depuis plusieurs années, l’Algérie en registre presque quotidiennement des sinistres routiers, ce qui place le pays en haut du tableau des Nations confrontées à la même situation. D’ailleurs, durant les dernières 48 heures, les accidents de la circulation ont continué d’endeuiller des familles entières. Le dernier bilan de la Protection civile, rendu public hier, fait état de 13 morts et 30 blessés engendrés par les accidents survenus sur les routes, au niveau national. Le département de la Protection civile précise que le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’El Oued où 5 personnes sont décédées et 6 autres blessées dans une collision entre un véhicule léger et un camion survenue sur la route nationale numéro 48, au niveau de la commune et daïra de Reguiba. Durant la même période, les unités de la Protection civile sont intervenues pour le sauvetage de 24 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-bain dans les wilayas de Constantine, El Bayadh, Sétif, Alger et Ghardaia. Toutefois, une personne de sexe masculin âgée de 21 ans est décédée intoxiquée par le monoxyde de carbone émanant d’un appareil de chauffage, dans la commune d’Ain El Beidha (Oum El-Bouaghi).

Les éléments de la Protection civile ont également procédé à l’extinction de cinq incendies dans les wilayas de Bejaia, Skikda, Ain Defla, Mostaganem et Blida. A Aïn Defla, une personne est décédée dans l’explosion de deux (2) bouteilles de gaz acétylène et d’une bouteille de gaz d’un moteur de réfrigérateur dans un atelier de réparation d’appareil électroménagers, sis à la cité 1er Novembre 1954(Commune d’Ain Achiakh).

Il est à rappeler que le nombre de personnes mortes sur les routes a dépassé depuis le début de l’année en cours le chiffre de 3000, selon le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR)

« 3.049 personnes ont trouvé la mort et 29.095 personnes ont été blessées dans 21.109 accidents enregistrés au niveau national, lors des onze premiers mois de l’année 2019, a indiqué le 23 décembre dernier un bilan du CNPSR.

Le communiqué du CNPSR précise également que comparativement à la même période de l’année dernière, une baisse de 2,13 % a été enregistrée dans le nombre des accidents, des morts (- 1,36 %), ainsi que dans le nombre des blessés (- 4,80%).

Il est à signaler enfin que les facteurs humains dont les excès de vitesse et la prise de produits alcoolisés restent les principales causes des accidents sur les routes, enregistrés dans plusieurs wilayas du pays.

